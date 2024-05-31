Сийярто: ежегодная военная поддержка Украины противоречит правилам НАТО
Ежегодное выделение 40 млрд евро Украине противоречит правилам Североатлантического альянса, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Сбор денег для повышения подготовки Украины не относится к основным целям Североатлантического альянса. НАТО – оборонительный альянс, на него никто не нападал, оборонительной задачи нет. Это уже задача атаки и нападения, что не относится к основным функциям НАТО», – сказал он.
Утверждение о том, что Россия, увидев поддержку Европы, закончит войну – ошибочно, подчеркнул Сийярто. Венгрия примет на себя финансовые обязательства только в том случае, если они будут касаться исполнения основной функции НАТО, а именно защиты.
31 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил, чтобы союзники взяли на себя обязательства по долгосрочной финансовой поддержке Украины. Он уточнил, что с 2022 г. альянс выделяет около 40 млрд евро ежегодно. По его словам, страны НАТО должны сохранять такой же уровень поддержки.