Сийярто: ежегодная военная поддержка Украины противоречит правилам НАТО

«Сбор денег для повышения подготовки Украины не относится к основным целям Североатлантического альянса. НАТО – оборонительный альянс, на него никто не нападал, оборонительной задачи нет. Это уже задача атаки и нападения, что не относится к основным функциям НАТО», – сказал он.