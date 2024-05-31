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Сийярто: ежегодная военная поддержка Украины противоречит правилам НАТО

Ведомости

Ежегодное выделение 40 млрд евро Украине противоречит правилам Североатлантического альянса, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Сбор денег для повышения подготовки Украины не относится к основным целям Североатлантического альянса. НАТО – оборонительный альянс, на него никто не нападал, оборонительной задачи нет. Это уже задача атаки и нападения, что не относится к основным функциям НАТО», – сказал он.

Утверждение о том, что Россия, увидев поддержку Европы, закончит войну – ошибочно, подчеркнул Сийярто. Венгрия примет на себя финансовые обязательства только в том случае, если они будут касаться исполнения основной функции НАТО, а именно защиты.

31 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил, чтобы союзники взяли на себя обязательства по долгосрочной финансовой поддержке Украины. Он уточнил, что с 2022 г. альянс выделяет около 40 млрд евро ежегодно. По его словам, страны НАТО должны сохранять такой же уровень поддержки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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