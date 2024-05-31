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В ЕС не договорились о передаче НАТО координации поставок оружия Украине

Ведомости

Главы МИД стран ЕС пока не приняли окончательного решения о передаче НАТО координирующей роли в сфере военных поставок Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Фактически, вся военная помощь Украине, 99%, поступает от союзников по НАТО. Так что это правда, что НАТО должна играть более активную роль в этих начинаниях», – заявил Столтенберг.

Генсек НАТО также предложил, чтобы союзники взяли на себя обязательства по многолетней финансовой поддержке Украины, чтобы «обеспечить Киеву большую предсказуемость и удовлетворить как неотложные, так и долгосрочные потребности». Он указал, что с 2022 г. союзники ежегодно оказывали Украине военную поддержку на сумму около 40 млрд евро.

«Мы должны поддерживать по крайней мере такой уровень поддержки каждый год в течение необходимого времени. Я также предложил, чтобы союзники справедливо разделили это бремя. Это повысит подотчетность и даст Украине предсказуемость, необходимую для планирования на долгосрочную перспективу», – подчеркнул Столтенберг.

О том, что Столтенберг попросит союзников выделить минимум 40 млрд евро ($43,37 млрд) в год на финансирование военной помощи Украине, 20 мая писало Reuters. Столтенберг раньше не озвучивал такую сумму, но чиновники НАТО ранее называли сумму в 100 млрд евро в течение пяти лет, или 20 млрд евро ежегодно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 мая заявил, что страны НАТО и США намерены продолжать войну с Россией в прямом и переносном смысле. По его словам, НАТО и США сознательно выходят на новый виток нагнетания напряженности. Российская сторона слышит много воинственных заявлений, негативная тенденция в подходе европейских столиц сохраняется. Это будет наносить большой урон интересам государств, которые пошли по пути эскалации напряженности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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