В ЕС не договорились о передаче НАТО координации поставок оружия Украине

Генсек НАТО также предложил, чтобы союзники взяли на себя обязательства по многолетней финансовой поддержке Украины, чтобы «обеспечить Киеву большую предсказуемость и удовлетворить как неотложные, так и долгосрочные потребности». Он указал, что с 2022 г. союзники ежегодно оказывали Украине военную поддержку на сумму около 40 млрд евро.