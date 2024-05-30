СМИ: Столтенберг попросит 40 млрд евро в год на военную помощь Украине
Глава НАТО Йенс Столтенберг попросит союзников выделить минимум 40 млрд евро ($43,37 млрд) в год на финансирование военной помощи Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с деталями переговоров министров иностранных дел стран НАТО в Праге.
Агентство уточняет, что Столтенберг раньше не озвучивал такую сумму, но чиновники НАТО ранее называли сумму в 100 млрд евро в течение пяти лет, или 20 млрд евро ежегодно.
По данным Reuters, министры иностранных дел 31 мая обсудят способы поставить военную помощь Украине на более прочную долгосрочную основу. Переговоры будут посвящены обсуждению деталей пакета мер по поддержке Украины, который должен быть согласован на саммите НАТО в Вашингтоне 9-11 июля и который также будет включать изменения в организации поставок оружия и боеприпасов.
Последние несколько недель на Западе активизировалась дискуссия о возможности снятия ограничений для Украины по использованию западного оружия для ударов по территории России. Столтенберг на заседании министров обороны стран ЕС 28 мая заявил, что такой шаг не вовлечет альянс в конфликт. Он добавил, что НАТО не планирует направлять военных на Украину и как-либо участвовать в боевых действиях.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 мая заявил, что страны НАТО и США намерены продолжать войну с Россией в прямом и переносном смысле. По его словам, НАТО и США сознательно выходят на новый виток нагнетания напряженности. Российская сторона слышит много воинственных заявлений, негативная тенденция в подходе европейских столиц сохраняется. Это будет наносить большой урон интересам государств, которые пошли по пути эскалации напряженности.