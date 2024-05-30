СМИ: Столтенберг попросит 40 млрд евро в год на военную помощь Украине

Последние несколько недель на Западе активизировалась дискуссия о возможности снятия ограничений для Украины по использованию западного оружия для ударов по территории России. Столтенберг на заседании министров обороны стран ЕС 28 мая заявил, что такой шаг не вовлечет альянс в конфликт. Он добавил, что НАТО не планирует направлять военных на Украину и как-либо участвовать в боевых действиях.