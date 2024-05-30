Песков: страны НАТО намерены продолжать войну с Россией

Последние несколько недель на Западе активизировалась дискуссия о возможности снятия ограничений для Украины по использованию западного оружия для ударов по территории России. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на заседании министров обороны стран ЕС 28 мая заявил, что такой шаг не вовлечет альянс в конфликт. Он добавил, что НАТО не планирует направлять военных на Украину и как-либо участвовать в боевых действиях.