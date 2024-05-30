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Песков: страны НАТО намерены продолжать войну с Россией

Ведомости

Страны НАТО и США намерены продолжать войну с Россией в прямом и переносном смысле, заявил пресс секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это все, конечно же, неизбежно будет иметь свои последствия», – подчеркнул Песков.

По его словам, в последнее время НАТО и США сознательно выходят на новый виток нагнетания напряженности. Российская сторона слышит много воинственных заявлений, негативная тенденция в подходе европейских столиц сохраняется. Это будет наносить большой урон интересам государств, которые пошли по пути эскалации напряженности.

28 мая первый заместитель директора – руководитель пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов заявил, что НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов у границ с Россией. Альянс отрабатывает сценарии ведения боевых действий против России, в том числе нанесение ядерных ударов по территории страны.

Последние несколько недель на Западе активизировалась дискуссия о возможности снятия ограничений для Украины по использованию западного оружия для ударов по территории России. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на заседании министров обороны стран ЕС 28 мая заявил, что такой шаг не вовлечет альянс в конфликт. Он добавил, что НАТО не планирует направлять военных на Украину и как-либо участвовать в боевых действиях.

В этот же день премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что использование иностранного оружия Украиной для ударов по целям на территории России возможно. Позицию чешского политика разделяет и министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

25 мая министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поддержал призывы разрешить удары ВСУ по военным объектам в России. Он подчеркнул, что страны Запада должны прекратить постоянно ограничивать себя в том, что они делают для поддержки Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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