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Погранслужба: НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов у границ России

Ведомости

НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов у границ с Россией. Об этом заявил первый заместитель директора – руководитель пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов в интервью «РИА Новости».

Кулишов отметил, что у границ с Россией наращивается активность разведдеятельности НАТО, повышается интенсивность мероприятий по боевой подготовке. Альянс отрабатывает сценарии ведения боевых действий против России, в том числе нанесение ядерных ударов по территории страны. По словам Кулишова, это требует адекватных мер, направленных на защиту и охрану границ РФ.

23 мая канцлер Германии Олаф Шольц исключил появление у Евросоюза ядерного оружия. Он отметил, что страны НАТО должны укрепить европейскую опору сдерживания, при этом появление ядерного оружия нереально. Для защиты Европы и сдерживания агрессии страны рассматривают противовоздушную и противоракетную оборону, а также инструменты кибербезопасности, космические и высокоточные ударные возможности.

24 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников пересмотреть политику в отношении атак по военным объектам внутри России. По его словам, отказ Киеву в возможности использовать дальнобойные ракеты по «легитимным целям» означает «усложнение» обороны.

25 мая министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поддержал призывы разрешить удары ВСУ по военным объектам в России. Он подчеркнул, что страны Запада должны прекратить постоянно ограничивать себя в том, что они делают для поддержки Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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