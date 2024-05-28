Погранслужба: НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов у границ России
НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов у границ с Россией. Об этом заявил первый заместитель директора – руководитель пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов в интервью «РИА Новости».
Кулишов отметил, что у границ с Россией наращивается активность разведдеятельности НАТО, повышается интенсивность мероприятий по боевой подготовке. Альянс отрабатывает сценарии ведения боевых действий против России, в том числе нанесение ядерных ударов по территории страны. По словам Кулишова, это требует адекватных мер, направленных на защиту и охрану границ РФ.
23 мая канцлер Германии Олаф Шольц исключил появление у Евросоюза ядерного оружия. Он отметил, что страны НАТО должны укрепить европейскую опору сдерживания, при этом появление ядерного оружия нереально. Для защиты Европы и сдерживания агрессии страны рассматривают противовоздушную и противоракетную оборону, а также инструменты кибербезопасности, космические и высокоточные ударные возможности.
24 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников пересмотреть политику в отношении атак по военным объектам внутри России. По его словам, отказ Киеву в возможности использовать дальнобойные ракеты по «легитимным целям» означает «усложнение» обороны.
25 мая министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поддержал призывы разрешить удары ВСУ по военным объектам в России. Он подчеркнул, что страны Запада должны прекратить постоянно ограничивать себя в том, что они делают для поддержки Украины.