Погранслужба: НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов у границ России

Кулишов отметил, что у границ с Россией наращивается активность разведдеятельности НАТО, повышается интенсивность мероприятий по боевой подготовке. Альянс отрабатывает сценарии ведения боевых действий против России, в том числе нанесение ядерных ударов по территории страны. По словам Кулишова, это требует адекватных мер, направленных на защиту и охрану границ РФ.