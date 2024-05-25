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Захарова прокомментировала призыв Столтенберга разрешить удары по территории РФ

Ведомости

Участникам мирной конференции по Украине в Швейцарии следует знать о призывах генсека НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на удары Киева по РФ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

«Столтенберг призвал страны НАТО снять ограничения на удары киевского режима по объектам на всей территории России. Это полезно знать всем, кого зовут на якобы «мирную конференцию» в Швейцарии», – написала она.

24 мая Столтенберг в интервью The Economist призвал союзников пересмотреть политику в отношении атак по военным объектам внутри России. Он заявил, что отказ Киеву в возможности использовать дальнобойные ракеты по «легитимным целям» означает «усложнение» обороны.

15-16 июня в Швейцарии пройдет саммит по Украине, во время которого участники обсудят «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского и другие мирные инициативы, «основанные на Уставе ООН и ключевых принципах международного права». Более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств были приглашены на саммит, среди них – представители стран G7, G20, БРИКС и члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Россия при этом на конференцию не приглашена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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