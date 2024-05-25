Захарова прокомментировала призыв Столтенберга разрешить удары по территории РФ

15-16 июня в Швейцарии пройдет саммит по Украине, во время которого участники обсудят «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского и другие мирные инициативы, «основанные на Уставе ООН и ключевых принципах международного права». Более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств были приглашены на саммит, среди них – представители стран G7, G20, БРИКС и члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Россия при этом на конференцию не приглашена.