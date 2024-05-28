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МИД Польши не исключил отправку войск страны на Украину

Ведомости

Польша не исключает возможность отправки своих войск на Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Gazeta Wyborcza.

«Мы не должны исключать никакую возможность», – сказал он.

25 мая Сикорский поддержал призывы разрешить удары ВСУ по военным объектам в России. По его словам, страны Запада должны прекратить постоянно ограничивать себя в том, что они делают для поддержки Украины. Он также призвал голосовать за санкции Евросоюза и создание механизированной бригады ЕС численностью 5000 человек.

26 мая представители стран Балтии и Польши предупредили Германию, что введут своих военнослужащих на территорию Украины в случае серьезных успехов России на передовой. Der Spiegel отмечал, что в этом случае НАТО станет стороной конфликта. Такой ситуации опасаются президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

27 мая стало известно, что министерство обороны Франции обсуждает с Украиной вопрос отправки инструкторов для обучения военнослужащих. В тот же день главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что подписал документы, позволяющие первым французским инструкторам в ближайшее время приехать на Украину.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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