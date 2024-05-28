МИД Польши не исключил отправку войск страны на Украину
Польша не исключает возможность отправки своих войск на Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Gazeta Wyborcza.
«Мы не должны исключать никакую возможность», – сказал он.
25 мая Сикорский поддержал призывы разрешить удары ВСУ по военным объектам в России. По его словам, страны Запада должны прекратить постоянно ограничивать себя в том, что они делают для поддержки Украины. Он также призвал голосовать за санкции Евросоюза и создание механизированной бригады ЕС численностью 5000 человек.
26 мая представители стран Балтии и Польши предупредили Германию, что введут своих военнослужащих на территорию Украины в случае серьезных успехов России на передовой. Der Spiegel отмечал, что в этом случае НАТО станет стороной конфликта. Такой ситуации опасаются президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц.
27 мая стало известно, что министерство обороны Франции обсуждает с Украиной вопрос отправки инструкторов для обучения военнослужащих. В тот же день главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что подписал документы, позволяющие первым французским инструкторам в ближайшее время приехать на Украину.