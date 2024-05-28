МИД Польши не исключил отправку войск страны на Украину

25 мая Сикорский поддержал призывы разрешить удары ВСУ по военным объектам в России. По его словам, страны Запада должны прекратить постоянно ограничивать себя в том, что они делают для поддержки Украины. Он также призвал голосовать за санкции Евросоюза и создание механизированной бригады ЕС численностью 5000 человек.