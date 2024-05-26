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Spiegel: страны Балтии и Польша пригрозили вводом войск на Украину

Ведомости

Представители стран Балтии и Польши предупредили Германию, что введут своих военнослужащих на территорию Украины в случае серьезных успехов России на фронте, сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.

По данным издания, это будет означать, что НАТО станет участником конфликта. Такого развития ситуации опасаются канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден.

«Секретные службы предоставляют аналогичные неприятные прогнозы: они предупреждают, что ни дополнительные боеприпасы, ни новый закон о мобилизации, с помощью которого на военную службу призовут больше украинцев, не будут иметь заметных результатов до конца осени», – говорится в статье.

Заявления по теме возможности отправки войск НАТО на Украину стали чаще звучать в Европе и США с февраля 2024 г. после того, как эту тему поднял президент Франции Эммануэль Макрон. В майском интервью The Economist он вновь заявил, что Европе придется задаться вопросом о возможности отправки войск на Украину в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева.

Рассуждая о возможной дипломатической реакции Москвы на возможное участие французских войск в конфликте, директор первого европейского департамента российского МИДа Артем Студенников заявил, что ответные меры будут лежать далеко не только в политической плоскости. Москва, по его словам, не раз предупреждала об этом французскую сторону и относится к заявлениям Макрона всерьез.

Заявления западных политиков об отправке военных на Украину являются безответственными и могут расцениваться как провокация, заявил в мае директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Позднее стало известно, что возможность отправки войск в западную часть Украины обсуждает правительство Эстонии. Планы французского лидера отвергли в ФРГ, Польше, Словакии, Швеции, Венгрии, Великобритании и др. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 9 мая вновь подтвердил, что НАТО не планирует отправлять войска на территорию Украины и об этом также не просят в Киеве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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