Spiegel: страны Балтии и Польша пригрозили вводом войск на Украину

Заявления западных политиков об отправке военных на Украину являются безответственными и могут расцениваться как провокация, заявил в мае директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Позднее стало известно, что возможность отправки войск в западную часть Украины обсуждает правительство Эстонии. Планы французского лидера отвергли в ФРГ, Польше, Словакии, Швеции, Венгрии, Великобритании и др. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 9 мая вновь подтвердил, что НАТО не планирует отправлять войска на территорию Украины и об этом также не просят в Киеве.