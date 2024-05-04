МИД заявил о подготовке НАТО к потенциальному конфликту с Россией
У российских границ НАТО проводит учения Steadfast Defender, в альянсе не скрывают, что они всерьез готовятся к потенциальному конфликту с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Так она прокомментировала заявление Совета НАТО с обвинениями в адрес Москвы в гибридных атаках против стран – членов блока. Североатлантический альянс и руководство ряда государств – членов НАТО, по мнению Захаровой, занимаются дезинформацией и «взвинчиванием градуса антироссийской истерии», чтобы оправдать невиданные масштабы милитаризации Европы.
Она напомнила, что сейчас у границ РФ проходят учения НАТО Steadfast Defender, на которых с задействованием гибридных и обычных вооружений отрабатываются коалиционные действия против России.
«Приходится констатировать, что натовцы всерьез готовятся к «потенциальному конфликту» с нами, о чем, кстати, откровенно говорят высокопоставленные натовские представители – глава Военного комитета альянса Роб Бауэр и Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Кристофер Каволи», – говорится в заявлении представителя МИДа.
НАТО развязала против России гибридную войну во всех операционных средах и на всех географических направлениях, а в украинском конфликте натовцы активно вовлечены в реальное военное противоборство с Москвой, добавила Захарова.
В учениях Steadfast Defender 2024 с 22 января по 31 мая принимают участие приблизительно 90 000 солдат из всех стран – членов альянса. Это самые крупные учения со времен холодной войны. Маневры запланированы на территории Германии, Греции, Венгрии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии, Финляндии и Эстонии.
В марте МИД РФ отреагировал на проведение учения НАТО Nordic Response, которые являются частью учений Steadfast Defender и проходили в Норвегии, Финляндии и Швеции. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что они носят демонстративно-провокационный характер.