МИД заявил о подготовке НАТО к потенциальному конфликту с Россией

Так она прокомментировала заявление Совета НАТО с обвинениями в адрес Москвы в гибридных атаках против стран – членов блока. Североатлантический альянс и руководство ряда государств – членов НАТО, по мнению Захаровой, занимаются дезинформацией и «взвинчиванием градуса антироссийской истерии», чтобы оправдать невиданные масштабы милитаризации Европы.