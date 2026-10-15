В Кремле не знают о переговорах США и Европы по российским активам

Российские активы были заморожены в западных юрисдикциях после начала спецоперации на Украине в 2022 г. С 2024 г. Евросоюз передал Украине порядка 8 млрд евро из доходов от замороженных российских активов, из которых более 3,5 млрд евро направлены на закупку вооружений. Москва считает эти действия воровством.