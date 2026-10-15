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В Кремле не знают о переговорах США и Европы по российским активам

Антон Потоков
Unsplash
Unsplash

Кремлю не известно о возможной разблокировке российских активов, которую обсуждают Вашингтон и Брюссель. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нам ничего об этом не известно. Это вопросы, которые на повестке дня диалога американцев и европейцев, как утверждается в сообщениях СМИ. Мы не знаем, насколько эти сообщения достоверны», – сказал он.

Financial Times писал, что США предложили Европе разморозить часть российских средств, заблокированных с 2022 г., и передать их под контроль Вашингтона. Инициатива связана с желанием вернуться к мирным переговорам. По данным газеты, европейская сторона не поддержала предложение.

Российские активы были заморожены в западных юрисдикциях после начала спецоперации на Украине в 2022 г. С 2024 г. Евросоюз передал Украине порядка 8 млрд евро из доходов от замороженных российских активов, из которых более 3,5 млрд евро направлены на закупку вооружений. Москва считает эти действия воровством.

1 октября Песков говорил, что Бельгия понимает, что Россия будет использовать все юридические средства для преследования тех, кто попытается изъять замороженные на Западе российские активы.

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