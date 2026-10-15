МИД: на задержанном Францией нефтяном танкере DF Peak нет россиян

Вечером 12 октября президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что военно-морские силы республики поднялись на борт танкера DF Peak. Судно подозревается в плавании под чужим флагом и причастности к незаконной транспортировке топлива. 13 октября посольство России во Франции заявило, что задержание французскими ВМС танкера DF Peak в открытом море – вопиющее нарушение международного права.