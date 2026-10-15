МИД: на задержанном Францией нефтяном танкере DF Peak нет россиян
Граждан России на задержанном Францией нефтяном танкере DF Peak нет, сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
По его словам, это не меняет отношения Москвы к таким пиратским действиям.
«Грубое нарушение, это абсолютно неприемлемо», – подчеркнул дипломат (цитата по «РИА Новости»).
Вечером 12 октября президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что военно-морские силы республики поднялись на борт танкера DF Peak. Судно подозревается в плавании под чужим флагом и причастности к незаконной транспортировке топлива. 13 октября посольство России во Франции заявило, что задержание французскими ВМС танкера DF Peak в открытом море – вопиющее нарушение международного права.