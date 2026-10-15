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Главная / Политика /

МИД: на задержанном Францией нефтяном танкере DF Peak нет россиян

Инна Шульгина
Александр Щербак/ТАСС
Александр Щербак/ТАСС

Граждан России на задержанном Францией нефтяном танкере DF Peak нет, сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

По его словам, это не меняет отношения Москвы к таким пиратским действиям.

«Грубое нарушение, это абсолютно неприемлемо», – подчеркнул дипломат (цитата по «РИА Новости»).

Вечером 12 октября президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что военно-морские силы республики поднялись на борт танкера DF Peak. Судно подозревается в плавании под чужим флагом и причастности к незаконной транспортировке топлива. 13 октября посольство России во Франции заявило, что задержание французскими ВМС танкера DF Peak в открытом море – вопиющее нарушение международного права.

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