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Посольство РФ заявило о нарушении прав из-за задержания Францией танкера DF Peak

Инна Шульгина
Unsplash
Unsplash

Задержание французскими ВМС танкера DF Peak в открытом море – вопиющее нарушение международного права. Об этом посольство России во Франции заявило ТАСС.

Дипломаты назвали ссылки на статью 110 Конвенции ООН по морскому праву и утверждения о нарушении санкций «фиговым листком», прикрывающим пиратство. Посольство уточняет наличие россиян на борту судна. Французские власти не уведомляли дипломатов о задержании танкера.

Вечером 12 октября президент Франции Эммануэль Макрон заявил в соцсети X, что военно-морские силы республики поднялись на борт танкера DF Peak, который подозревается в плавании под чужим флагом и причастности к незаконной транспортировке топлива.

В начале июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя задержание французскими военными судна «Тагор» в открытом море, заявила, что перенос французами борьбы с судами с «ложными флагами» в открытое море может дорого обойтись всему мировому торговому судоходству.

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