МИД: борьба французов с «ложными» флагами в открытом море угрожает судоходству

По словам дипломата, заявления французских властей, что их действия якобы соответствуют нормам международного права, – «очередной пример европейского правового нигилизма и переписывания норм под себя». Захарова напомнила, что международное морское право допускает остановку военным кораблем судна в открытом море и, в строго ограниченных случаях, его досмотр. Но принудительное изменение маршрута судна и его конвоирование из открытого моря в порт государства военного корабля международные договоры не предусматривают. Посольство России во Франции потребовало от Парижа полной информации об обстоятельствах задержания. Предпринимаются меры для защиты российских граждан из числа членов экипажа.