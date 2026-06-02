МИД: борьба французов с «ложными» флагами в открытом море угрожает судоходству
Перенос французами борьбы с судами с «ложными флагами» в открытое море может дорого обойтись всему мировому торговому судоходству. Об этом завила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя задержание французскими военными судна «Тагор» в открытом море.
По словам дипломата, заявления французских властей, что их действия якобы соответствуют нормам международного права, – «очередной пример европейского правового нигилизма и переписывания норм под себя». Захарова напомнила, что международное морское право допускает остановку военным кораблем судна в открытом море и, в строго ограниченных случаях, его досмотр. Но принудительное изменение маршрута судна и его конвоирование из открытого моря в порт государства военного корабля международные договоры не предусматривают. Посольство России во Франции потребовало от Парижа полной информации об обстоятельствах задержания. Предпринимаются меры для защиты российских граждан из числа членов экипажа.
«Обращаем внимание наших европейских коллег на то, что суда, работающие в их интересах, нередко ходят под «удобными» флагами», – отметила представитель российского МИДа.
Утром 31 мая танкер «Тагор» был задержан в Атлантическом океане французскими военными при поддержке Великобритании. По данным мониторингового ресурса VesselFinder, судно ходит под флагом Мадагаскара. Задержание произошло в 400 морских милях (около 740 км) к западу от Бретани. Капитаном танкера, предположительно, является гражданин России, сообщило посольство РФ в Париже. Захарова отметила, что судно было остановлено за то, что якобы несло «ложный» флаг. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия Франции по задержанию российского танкера «Тагор» незаконны и граничат с пиратством.