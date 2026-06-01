Песков назвал граничащими с пиратством действия Франции
Действия Франции по задержанию российского нефтяного танкера «Тагор» незаконны и граничат с пиратством, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы считаем такие действия незаконными, они граничат с пиратством с международным. Мы абсолютно не согласны, что они осуществляются в полном соответствии с международным правом», – сказал Песков на пресс-брифинге.
По его словам, Россия продолжит принимать меры для обеспечения сохранности своих грузов.
«Россия ряд мер предпринимает для обеспечения сохранности своих грузов, продолжит принимать этот ряд мер с учетом ну, скажем так, имеющегося вот этого негативного опыта», – добавил пресс-секретарь российского президента.
Танкер «Тагор» был задержан утром 31 мая в Атлантическом океане французскими военными при поддержке Великобритании. Согласно данным мониторингового ресурса VesselFinder, судно ходит под флагом Мадагаскара. Задержание произошло в 400 морских милях (около 740 км) к западу от Бретани. Капитаном танкера, предположительно, является гражданин России, сообщило посольство РФ в Париже.
В марте 2026 г. ВМС Франции задержали в Средиземном море танкер Deyna, шедший из Мурманска под флагом Мозамбика. В апреле арест с судна был снят. В октябре 2025 г. французские военные задержали двух членов экипажа танкера Boracay у порта Сен-Назер. В Кремле тогда уже называли такие действия пиратством.