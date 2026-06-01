Песков назвал граничащими с пиратством действия Франции

В марте 2026 г. ВМС Франции задержали в Средиземном море танкер Deyna, шедший из Мурманска под флагом Мозамбика. В апреле арест с судна был снят. В октябре 2025 г. французские военные задержали двух членов экипажа танкера Boracay у порта Сен-Назер. В Кремле тогда уже называли такие действия пиратством.