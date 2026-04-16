Политика

Франция сняла арест с задержанного танкера Deyna

Во Франции сняли арест с танкера Deyna, задержанного в западном Средиземноморье еще в марте, сообщила Морская префектура Франции по Средиземному морю.

Отмечается, что судно уже покинуло французские территориальные воды. По данным префектуры, 15 апреля суд Марселя назначил владельцу танкера штраф за отсутствие официального подтверждения государственной принадлежности судна (флага). Размер штрафа не известен.

Агентство по управлению и взысканию арестованных и конфискованных активов (AGRASC) получило средства, после чего арест был снят. Кроме того, до выхода танкера из территориальных вод Франции ВМС республики следили за маршрутом судна.

20 марта танкер Deyna, который шел из Мурманска под флагом Мозамбика, задержали ВМС Франции при поддержке Великобритании. Это произошло, так как судно заподозрили в использовании подложного флага.

