В Кремле не стали раскрывать, каким странам РФ готова поставлять дизель

В этот же день вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что нефтяные компании России готовы приступить к экспорту дизельного топлива. Все процедуры займут около двух или трех недель. По его словам, сейчас ведутся переговоры о коммерческих контрактах на экспорт российского дизтоплива в США и на мировые рынки. Для осуществления поставок требуется заключить контракты, загрузить топливо, зафрахтовать и отправить судно.