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Главная / Политика /

В Кремле не стали раскрывать, каким странам РФ готова поставлять дизель

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Не стоит давать огласку тому, какие страны вслед за США хотят покупать российское дизельное топливо. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вряд ли стоит об этом говорить публично – тоже по понятным причинам», – заявил он.

9 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп условились о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Первоначальный объем достигнет более 300 000 т. Еще 500 000 т планируется экспортировать в ноябре и 1 млн т позднее. Для реализации соглашения американский минфин временно ослабил санкционные ограничения.

15 октября New York Post со ссылкой на источники писала, что США ожидают появления российского дизтоплива на американском рынке до промежуточных выборов 3 ноября. По словам одного из собеседников, топливо «должно появиться в ближайшие две недели, если мы все успеем».

В этот же день вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что нефтяные компании России готовы приступить к экспорту дизельного топлива. Все процедуры займут около двух или трех недель. По его словам, сейчас ведутся переговоры о коммерческих контрактах на экспорт российского дизтоплива в США и на мировые рынки. Для осуществления поставок требуется заключить контракты, загрузить топливо, зафрахтовать и отправить судно.

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