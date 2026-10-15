Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,494+0,38%UTAR8,57+0,47%VEON-RX78-1,14%IMOEX2 389,95-1,3%RTSI898,86-1,08%RGBI111,69+0,3%RGBITR769,79+0,32%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

«Газпром нефть» разместит облигации в размере 3 млрд юаней

Наталья Захарова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

ПАО «Газпром нефть» установило объем размещения облигаций серии 005P-13R в размере 3 млрд юаней, сообщается в эмиссионных документах компании.

Техническое размещение облигаций начнется 16 октября. Сбор заявок проходил 13 октября. Андеррайтером выступает «Газпромбанк».

Срок обращения выпуска составит 546 дней – год и пять месяцев. Номинальная стоимость одной долговой бумаги – 1000 юаней. По выпуску будут выплачиваться квартальные купоны со ставкой 8,3% годовых. В даты окончания со второго по пятый купонные периоды предусмотрены call-опционы.

18 сентября «Газпром нефть» разместила облигации на 52 млрд руб. Тогда компания реализовала по открытой подписке 42 млн облигаций серии 005P-11R и 10 млн облигаций серии 005P-12R. Купоны по бондам определяются как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки ЦБ плюс надбавка.

2 апреля Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитные рейтинги «Газпром нефти» и облигаций компании на уровне AAA(RU) со «стабильным» прогнозом. Среди ключевых факторов оценки агентство перечислило очень высокую вероятность оказания экстраординарной поддержки от «Газпрома».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её