«Газпром нефть» разместит облигации в размере 3 млрд юаней

Срок обращения выпуска составит 546 дней – год и пять месяцев. Номинальная стоимость одной долговой бумаги – 1000 юаней. По выпуску будут выплачиваться квартальные купоны со ставкой 8,3% годовых. В даты окончания со второго по пятый купонные периоды предусмотрены call-опционы.