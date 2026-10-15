«Газпром нефть» разместит облигации в размере 3 млрд юаней
ПАО «Газпром нефть» установило объем размещения облигаций серии 005P-13R в размере 3 млрд юаней, сообщается в эмиссионных документах компании.
Техническое размещение облигаций начнется 16 октября. Сбор заявок проходил 13 октября. Андеррайтером выступает «Газпромбанк».
Срок обращения выпуска составит 546 дней – год и пять месяцев. Номинальная стоимость одной долговой бумаги – 1000 юаней. По выпуску будут выплачиваться квартальные купоны со ставкой 8,3% годовых. В даты окончания со второго по пятый купонные периоды предусмотрены call-опционы.
18 сентября «Газпром нефть» разместила облигации на 52 млрд руб. Тогда компания реализовала по открытой подписке 42 млн облигаций серии 005P-11R и 10 млн облигаций серии 005P-12R. Купоны по бондам определяются как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки ЦБ плюс надбавка.
2 апреля Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитные рейтинги «Газпром нефти» и облигаций компании на уровне AAA(RU) со «стабильным» прогнозом. Среди ключевых факторов оценки агентство перечислило очень высокую вероятность оказания экстраординарной поддержки от «Газпрома».