«Газпром нефть» 13 октября соберет заявки на юаневые облигации

Срок обращения серии 005Р-11R составит три года. Надбавка установлена в размере 1,5% годовых, а первоначальный ориентир надбавки находился на уровне не более 160 б. п. Срок обращения облигаций серии 005Р-12R – пять лет. По ним надбавка установлена в размере 1,7% годовых. Первоначальный ориентир был объявлен на уровне не более 180 б. п.