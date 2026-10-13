«Газпром нефть» 13 октября соберет заявки на юаневые облигации
ПАО «Газпром нефть» с 11:00 до 12:00 мск 13 октября проведет сбор заявок на облигации, номинированные в юанях. Об этом сообщается на ленте раскрытия информации.
Речь идет о серии 005P-13R. Объем выпуска и ориентир по ставке купона пока не раскрываются. Андеррайтером выступает Газпромбанк. Техническое размещение запланировано на 16 октября.
18 сентября «Газпром нефть» разместила облигации на 52 млрд руб. Тогда компания реализовала по открытой подписке 42 млн облигаций серии 005P-11R и 10 млн облигаций серии 005P-12R.
Купоны по бондам определяются как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки ЦБ плюс надбавка.
Срок обращения серии 005Р-11R составит три года. Надбавка установлена в размере 1,5% годовых, а первоначальный ориентир надбавки находился на уровне не более 160 б. п. Срок обращения облигаций серии 005Р-12R – пять лет. По ним надбавка установлена в размере 1,7% годовых. Первоначальный ориентир был объявлен на уровне не более 180 б. п.
2 апреля Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитные рейтинги «Газпром нефти» и облигаций компании на уровне AAA(RU) со «стабильным» прогнозом. Среди ключевых факторов оценки агентство перечислило очень высокую вероятность оказания экстраординарной поддержки от «Газпрома».