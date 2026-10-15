Песков: ударами по НПЗ Киев вступает в противоречие с США

Песков: ударами по НПЗ Киев вступает в противоречие с СШААмериканские переговорщики прилагают «энергичные усилия», но Зеленский не хочет идти на мир
Киевский режим продолжает наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), тем самым вступая в серьезное противоречие с мирными усилиями США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, американские переговорщики действительно прилагают «очень энергичные усилия», чтобы инициировать развитие мирного процесса.
«Но пока эти энергичные попытки разбиваются о нежелание киевского режима и лично [президента Украины Владимира] Зеленского идти на мир», – сказал Песков.
Пресс-секретарь российского лидера напомнил заявление вице-премьера Александра Новака, согласно которому, по сути, никакого моратория со стороны Украины не было: удары по НПЗ и объектам энергосектора России продолжались.
15 октября Зеленский заявил о возобновлении ударов по российским НПЗ, несмотря на предложение американского лидера Дональда Трампа прекратить атаки на энергетические объекты. В интервью Financial Times украинский президент раскритиковал стремление Вашингтона заключать экономические соглашения с Москвой, в том числе сделку по поставкам российского дизельного топлива.
11 октября Трамп объявлял об энергетическом перемирии между Россией и Украиной. Москва тогда не подтвердила достижения такой договоренности. 13 октября The New York Times сообщила, что украинская делегация потребовала от США объяснить выгоду отказа от атак на российские НПЗ. Американские переговорщики в ответ напомнили о предоставляемой Киеву поддержке, включая разведданные.