Песков: ударами по НПЗ Киев вступает в противоречие с США

11 октября Трамп объявлял об энергетическом перемирии между Россией и Украиной. Москва тогда не подтвердила достижения такой договоренности. 13 октября The New York Times сообщила, что украинская делегация потребовала от США объяснить выгоду отказа от атак на российские НПЗ. Американские переговорщики в ответ напомнили о предоставляемой Киеву поддержке, включая разведданные.