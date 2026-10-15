Минэнерго сообщило о снижении добычи угля в России за восемь месяцев
За восемь месяцев 2026 г. в России добыли 279 млн т угля, что на 1,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил замглавы Минэнерго РФ Дмитрий Исламов на Российской энергетической неделе.
«За восемь месяцев, получается, фактические данные минус 1,7% – это вот 279 [млн т]», – заявил он (цитата по «РИА Новости»).
Он также отметил, что Минэнерго ожидает спада добычи угля в текущем году до 430 млн т с 434 млн т в 2025 г. Исламов сказал, что в следующем году ведомство поставило задачу поддержать объемы угледобычи, и подчеркнул, что в этом направлении возможен небольшой рост.
Кроме того, Исламов сообщил, что Минэнерго рассчитывает сократить убытки угольной отрасли до 100 млрд руб. в 2027 г. против ожидаемых 300–310 млрд руб. в 2026 г. Такой сценарий возможен при благоприятной ценовой конъюнктуре и увеличении объемов вывоза угля, уточнил замминистра.
21 сентября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия за восемь месяцев текущего года нарастила экспорт угля на 7,2%. Он также напомнил о мерах поддержки угольной промышленности. В частности, компаниям, на которые приходится 93% добычи, предоставили отсрочки по налогам и страховым взносам на 75 млрд руб. Также были запущены программы финансового оздоровления и оказана адресная помощь через профильные подкомиссии.