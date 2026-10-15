Минэнерго сообщило о снижении добычи угля в России за восемь месяцев

Он также отметил, что Минэнерго ожидает спада добычи угля в текущем году до 430 млн т с 434 млн т в 2025 г. Исламов сказал, что в следующем году ведомство поставило задачу поддержать объемы угледобычи, и подчеркнул, что в этом направлении возможен небольшой рост.