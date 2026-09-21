Новак: экспорт угля из РФ вырос на 7,2% за восемь месяцев
Россия за восемь месяцев текущего года нарастила экспорт угля на 7,2%. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания в правительстве.
«По итогам прошлого года нам удалось сохранить добычу, а в этом году за восемь месяцев отмечаем рост экспорта на 7,2%», – заявил он. Также Новак добавил, что производительность труда в угольной отрасли за пять лет выросла на 18%.
Кроме того, вице-премьер напомнил о мерах поддержки угольной промышленности. В частности, компаниям, на которые приходится 93% добычи, предоставили отсрочки по налогам и страховым взносам на 75 млрд руб. Также были запущены программы финансового оздоровления и оказана адресная помощь через профильные подкомиссии.
20 августа «Ведомости» писали, что экспорт угля из России в январе – июле 2026 г. увеличился на 7% к показателю аналогичного периода прошлого года и составил 125,7 млн т. В июле поставки угля увеличились на 8% в годовом выражении до более чем 19,7 млн т. Выше месячный показатель экспорта в этом году был только в июне. Согласно данным ЦЦИ, тогда он составил 21,3 млн т.
18 июня «Ведомости» писали, что дефицит газа на мировом рынке, вызванный вооруженным конфликтом на Ближнем Востоке и его последствиями, приведет к росту спроса на уголь в мире.