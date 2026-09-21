Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI845,54-0,8%RGBI112,68-0,02%CNY Бирж.12,517-0,52%IMOEX2 259,92-0,8%RGBITR770,31+0,08%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Новак: экспорт угля из РФ вырос на 7,2% за восемь месяцев

Сергей Пахомов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Россия за восемь месяцев текущего года нарастила экспорт угля на 7,2%. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания в правительстве.

«По итогам прошлого года нам удалось сохранить добычу, а в этом году за восемь месяцев отмечаем рост экспорта на 7,2%», – заявил он. Также Новак добавил, что производительность труда в угольной отрасли за пять лет выросла на 18%.

Кроме того, вице-премьер напомнил о мерах поддержки угольной промышленности. В частности, компаниям, на которые приходится 93% добычи, предоставили отсрочки по налогам и страховым взносам на 75 млрд руб. Также были запущены программы финансового оздоровления и оказана адресная помощь через профильные подкомиссии.

20 августа «Ведомости» писали, что экспорт угля из России в январе – июле 2026 г. увеличился на 7% к показателю аналогичного периода прошлого года и составил 125,7 млн т. В июле поставки угля увеличились на 8% в годовом выражении до более чем 19,7 млн т. Выше месячный показатель экспорта в этом году был только в июне. Согласно данным ЦЦИ, тогда он составил 21,3 млн т.

18 июня «Ведомости» писали, что дефицит газа на мировом рынке, вызванный вооруженным конфликтом на Ближнем Востоке и его последствиями, приведет к росту спроса на уголь в мире. 

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь