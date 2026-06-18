Спрос на уголь в мире вырастет в 2026 году

Аналитики Совкомбанка отмечают, что из-за конфликта в Персидском заливе мировое предложение газа уже снизилось на 119 млрд куб. м в годовом выражении – в основном из-за остановки экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из Катара и ОАЭ. В случае компенсации этого дефицита угольной генерацией мировой спрос на уголь вырастет на 3%, или на 274 млн т, к уровню прошлого года до 9,1 млрд т, указывают аналитики.