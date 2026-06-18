Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
MGNT2 132,5-0,44%CNY Бирж.10,78+0,47%IMOEX2 485,05-0,22%RTSI1 076,11-1,05%RGBI118,39-0,02%RGBITR783,77+0,02%
Главная / Бизнес /

Спрос на уголь в мире вырастет в 2026 году

Им будут замещать ставший дефицитным из-за ближневосточного конфликта газ в Азии
Василий Милькин
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Дефицит газа на мировом рынке, вызванный вооруженным конфликтом на Ближнем Востоке и его последствиями, приведет к росту спроса на уголь в мире в 2026 г. Это следует из обзора Совкомбанка и подтверждают опрошенные «Ведомостями» эксперты.

Аналитики Совкомбанка отмечают, что из-за конфликта в Персидском заливе мировое предложение газа уже снизилось на 119 млрд куб. м в годовом выражении – в основном из-за остановки экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из Катара и ОАЭ. В случае компенсации этого дефицита угольной генерацией мировой спрос на уголь вырастет на 3%, или на 274 млн т, к уровню прошлого года до 9,1 млрд т, указывают аналитики.

Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте