Спрос на уголь в мире вырастет в 2026 году

Спрос на уголь в мире вырастет в 2026 годуИм будут замещать ставший дефицитным из-за ближневосточного конфликта газ в Азии
Дефицит газа на мировом рынке, вызванный вооруженным конфликтом на Ближнем Востоке и его последствиями, приведет к росту спроса на уголь в мире в 2026 г. Это следует из обзора Совкомбанка и подтверждают опрошенные «Ведомостями» эксперты.
Аналитики Совкомбанка отмечают, что из-за конфликта в Персидском заливе мировое предложение газа уже снизилось на 119 млрд куб. м в годовом выражении – в основном из-за остановки экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из Катара и ОАЭ. В случае компенсации этого дефицита угольной генерацией мировой спрос на уголь вырастет на 3%, или на 274 млн т, к уровню прошлого года до 9,1 млрд т, указывают аналитики.
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