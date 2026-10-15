Политолог Мартынов: Европа не сможет заменить США в поддержке Украины
Европейские страны не смогут компенсировать Украине возможное сокращение американской военной и технологической поддержки. Такое мнение высказал политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Украинский тупик: на что еще способен преступный киевский режим?».
«Важно, что Европа не сможет заменить США, Украине уже давно не выделяют денег, им дают только кредиты. То есть несколько следующих поколений украинских граждан будут должны по этим кредитам расплачиваться», – заявил Мартынов.
По оценке политолога, Киев находится в критической зависимости от американских разведданных и технологий, а европейские союзники не располагают возможностями для их полноценной замены. При этом продолжение конфликта увеличивает финансовую нагрузку на Украину, которой придется рассчитываться по полученным кредитам.
14 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль отслеживает сообщения об изменениях в подходе США к военной поддержке Украины. По его словам, поступает противоречивая информация о продолжении помощи и возможных ограничениях передачи разведданных.
13 октября Bloomberg сообщило, что Верховная рада планирует рассмотреть 16 законопроектов, необходимых для получения $4,3 млрд от ЕС и Международного валютного фонда. В начале октября Брюссель отказался ускорять кредитные выплаты Киеву без проведения дополнительных реформ.
7 октября Евросоюз перечислил Украине 1,2 млрд евро в рамках кредитной программы Ukraine Support Loan. Общий объем одобренного на 2026–2027 гг. кредита составляет 90 млрд евро, из которых 60 млрд предназначены для оборонных нужд.