В Кремле фиксируют все изменения в подходе США к военной поддержке Украины

По его словам, в Москве исходят из того, что доступно из заявлений. «Мы видим много информации на этот счет, которая появляется в СМИ. И, с одной стороны, есть заявление о том, что помощь продолжает оказываться, с другой стороны – есть заявление, что различные технологические ограничения наступили и прервана цепочка передачи различного рода информации украинской стороне», – рассказал Песков.