В Кремле фиксируют все изменения в подходе США к военной поддержке Украины
В Кремле замечают и фиксируют все сообщения о том, что США меняют подход в отношении военной поддержки Украины. Однако делать выводы пока рано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в Москве исходят из того, что доступно из заявлений. «Мы видим много информации на этот счет, которая появляется в СМИ. И, с одной стороны, есть заявление о том, что помощь продолжает оказываться, с другой стороны – есть заявление, что различные технологические ограничения наступили и прервана цепочка передачи различного рода информации украинской стороне», – рассказал Песков.
Отношения США и Украины с 9 октября заметно обострились. Это произошло после объявления о российско-американской дизельной сделке, которая вызвала критическую реакцию в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это слабым решением США. Американский лидер Дональд Трамп в ответ осудил Зеленского, призвав к выборам нового президента.
The Atlantic писало, что США пригрозили прекратить продажу оружия Украине через Европу. Некоторые из окружения Трампа предложили пойти дальше и прекратить обмен разведывательной информацией с Киевом. Если Украина внезапно останется без американской разведки или американского оружия, Киев может оказаться в самом уязвимом положении со времен начала конфликта.