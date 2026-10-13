Bloomberg: Киев проведет реформы, необходимые для получения помощи от ЕС

Верховная рада Украины на этой неделе рассмотрит 16 законопроектов, необходимых для получения $4,3 млрд от Евросоюза (ЕС) и Международного валютного фонда (МВФ). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на депутата Рады Ярослава Железняка.