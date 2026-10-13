Bloomberg: Киев проведет реформы, необходимые для получения помощи от ЕС
Верховная рада Украины на этой неделе рассмотрит 16 законопроектов, необходимых для получения $4,3 млрд от Евросоюза (ЕС) и Международного валютного фонда (МВФ). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на депутата Рады Ярослава Железняка.
Отмечается, что законы касаются трудовых норм, противодействия отмыванию денег и других реформ. Голосования по ключевым инициативам должны пройти до 14 октября. Как отметил оппозиционный депутат Владимир Арьев, парламентариям пришлось изучать новые законопроекты в сжатые сроки.
Пакет законопроектов основан на требованиях западных партнеров, сформулированных в начале 2025 г. Bloomberg уточняет, что в течение нескольких месяцев украинское правительство пыталось добиться финансирования на собственных условиях, смягчая отдельные требования ЕС.
По данным Bloomberg, западные партнеры усилили требования к Киеву в вопросах борьбы с коррупцией и прозрачности государственных расходов. В начале октября ЕС отказался ускорить выплаты по кредиту для покрытия военных расходов Украины и потребовал дальнейших реформ.
2 октября глава пресс-службы Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью заявила, что денежных средств, которые ЕС выделил Украине, будет достаточно, чтобы закрыть бюджетные потребности страны. Она отметила, что 1 октября сумма финансирования составляла 37 млрд евро, а 2 октября сумма сократилась до 34 млрд евро.