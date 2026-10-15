Совокупная выручка Henderson за III квартал выросла на 5% год к году
Совокупная выручка ПАО «Хендерсон фэшн групп» (ПАО «Эйч эф джи», Henderson) за III квартал выросла на 5% к аналогичному периоду 2025 г. и составила 7,2 млрд руб., включая НДС. Финансовые результаты опубликованы на сайте раскрытия корпоративной информации.
Динамика выручки по собственным каналам составила +7,6% к аналогичному периоду 2025 года. Рост посещаемости магазинов за III квартал составил 7,3% год к году и по проданным единицам товаров 10,4%.
Выручка за продажи на маркетплейсах за отчетный период снизилась на 13,6% год к году. В компании рассказали, что снижение отражает целенаправленную стратегию бренда по перераспределению продаж в пользу собственных каналов, обеспечивающих более глубокое взаимодействие с клиентом, более высокую маржинальность и долгосрочную лояльность.
Чистая прибыль «Эйч эф джи» за первые шесть месяцев 2026 г. по МСФО составила 452,84 млн руб., что в 2,1 раза меньше результата за аналогичный период 2025 г. Выручка при этом выросла на 3,6% – до 11,20 млрд руб. Операционная прибыль составила 1,84 млрд руб. (-13,6%). Рентабельность по чистой прибыли вышла в 4%. Показатель EBITDA составил 3,46 млрд руб.
Выросли коммерческие, общехозяйственные и административные расходы – до 5,98 млрд руб. (+19,5%). Финансовые расходы также увеличились – до 1,18 млрд руб. (+11,2%).
Henderson – российский бренд мужской одежды, основанный в 1993 г. Занимается разработкой, производством и розничной продажей одежды, обуви, аксессуаров, парфюмерии и косметики в сегменте «доступный люкс», занимает около 3% рынка по выручке.