Совокупная выручка Henderson за III квартал выросла на 5% год к году

Выручка за продажи на маркетплейсах за отчетный период снизилась на 13,6% год к году. В компании рассказали, что снижение отражает целенаправленную стратегию бренда по перераспределению продаж в пользу собственных каналов, обеспечивающих более глубокое взаимодействие с клиентом, более высокую маржинальность и долгосрочную лояльность.