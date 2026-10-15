Политолог Ухов: украинские дата-центры используют для военных задач

Украинские дата-центры используются для обработки разведывательной информации и решения военных задач с применением искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил политолог Илья Ухов на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Украинский тупик: на что еще способен преступный киевский режим?».