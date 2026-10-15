Политолог Ухов: украинские дата-центры используют для военных задач
Украинские дата-центры используются для обработки разведывательной информации и решения военных задач с применением искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил политолог Илья Ухов на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Украинский тупик: на что еще способен преступный киевский режим?».
«Дата-центры на Украине – во многом военные объекты: тот же Palantir крутит военные модели ИИ на украинских серверах, там обрабатывается потоковое видео с дронов и выдаются целеуказания», – заявил Ухов.
По утверждению политолога, американская компания Palantir задействована в обработке данных с беспилотников для украинских военных. Ухов считает, что такие объекты входят в военную инфраструктуру Украины, по которой российские войска систематически наносят удары.
1 октября Минобороны РФ сообщило об ударе по дата-центру HOSTING-UA в Одесской области. По данным ведомства, объект использовался для обработки разведывательной информации в интересах ВСУ.
25 сентября российское военное ведомство заявило о поражении дата-центра «Датагрупп» в Киеве. В Минобороны утверждали, что объект обеспечивал обработку и передачу разведданных украинской армии.