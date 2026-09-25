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Минобороны сообщило об ударе по дата-центру «Датагрупп» в Киеве

Антон Потоков
Владимир Гердо / ТАСС
Владимир Гердо / ТАСС

Вооруженные силы России поразили дата-центр «Датагрупп» в Киеве, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, объект обеспечивал обработку и передачу разведывательных данных в интересах вооруженных сил Украины (ВСУ).

24 сентября российские военные нанесли удар по телекоммуникационным центрам «Киевстар» и «Парковый» в Киеве. Минобороны заявляло, что они предоставляли услуги связи и вычислительные мощности для ВСУ. 23 сентября ВС РФ поразили киевские центры обработки данных New Telco и «Юнайтед ДС», которые, по данным российского ведомства, использовались для обмена трафиком, обработки и передачи данных украинскими военными и спецслужбами.

20 сентября Минобороны сообщило об ударе по дата-центру «Би-Мобайл» в Киеве. В ведомстве утверждали, что объект обеспечивал хранение, обработку и передачу данных, в том числе разведывательных, а также работу сетевого оборудования в интересах ВСУ.

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