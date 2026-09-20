Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI852,33+1,67%RGBI112,98+0,25%CNY Бирж.12,582+0,06%IMOEX2 262,13-0,7%RGBITR772,3+0,34%
Главная / Политика /

ВС РФ нанесли удары по предприятиям ВПК и дата-центру в Киеве

Дарья Снегова

Министерство обороны России отчиталось о ночных ударах высокоточным оружием и беспилотниками по объектам на территории Украины. Целями стали производственные мощности в Киеве, связанные с выпуском компонентов для ракетного вооружения, а также инфраструктура передачи данных.

По данным российского военного ведомства, ударам подверглось киевское предприятие радиоэлектронной промышленности «Радионикс». В Минобороны пояснилим, что завод занимается производством систем управления для крылатых ракет морского базирования «Нептун», а также для дронов-камикадзе FP-7 и FP-9 и ракет «Фламинго».

Также был поражен дата-центр компании «Би-мобаил». Этот объект обеспечивал хранение и обработку разведывательных данных, а также поддерживал работу сетевого оборудования в интересах Вооруженных сил Украины.

Атака была осуществлена групповыми ударами с использованием оружия воздушного базирования и ударных беспилотных летательных аппаратов. В сообщении подчеркивается, что все заявленные цели были поражены.

19 сентября Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар беспилотниками по украинским портам и морским судам, которые используются в интересах ВСУ. В результате ударов был поражен танкер в порту Черноморск Одесской области. По данным Минобороны, он перевозил горюче-смазочные материалы для украинских военных.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте