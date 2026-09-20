ВС РФ нанесли удары по предприятиям ВПК и дата-центру в Киеве

19 сентября Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар беспилотниками по украинским портам и морским судам, которые используются в интересах ВСУ. В результате ударов был поражен танкер в порту Черноморск Одесской области. По данным Минобороны, он перевозил горюче-смазочные материалы для украинских военных.