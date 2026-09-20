ВС РФ нанесли удары по предприятиям ВПК и дата-центру в Киеве
Министерство обороны России отчиталось о ночных ударах высокоточным оружием и беспилотниками по объектам на территории Украины. Целями стали производственные мощности в Киеве, связанные с выпуском компонентов для ракетного вооружения, а также инфраструктура передачи данных.
По данным российского военного ведомства, ударам подверглось киевское предприятие радиоэлектронной промышленности «Радионикс». В Минобороны пояснилим, что завод занимается производством систем управления для крылатых ракет морского базирования «Нептун», а также для дронов-камикадзе FP-7 и FP-9 и ракет «Фламинго».
Также был поражен дата-центр компании «Би-мобаил». Этот объект обеспечивал хранение и обработку разведывательных данных, а также поддерживал работу сетевого оборудования в интересах Вооруженных сил Украины.
Атака была осуществлена групповыми ударами с использованием оружия воздушного базирования и ударных беспилотных летательных аппаратов. В сообщении подчеркивается, что все заявленные цели были поражены.
19 сентября Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар беспилотниками по украинским портам и морским судам, которые используются в интересах ВСУ. В результате ударов был поражен танкер в порту Черноморск Одесской области. По данным Минобороны, он перевозил горюче-смазочные материалы для украинских военных.