ВС России поразили в порту Черноморска танкер с ГСМ для ВСУ
Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар беспилотниками по украинским портам и морским судам, которые используются в интересах ВСУ. Об этом Минобороны РФ сообщило в своем Telegram-канале.
Как уточнило оборонное ведомство, в результате ударов был поражен танкер в порту Черноморск Одесской области. По данным Минобороны, он перевозил горюче-смазочные материалы для украинских военных.
Также в ночь на 19 сентября российские военные ударили дронами по логистическим центрам и портам Украины, а также объектам транспортной инфраструктуры ВСУ. В Киевской области под удар попал таможенно-логистический центр «Копылов логистик парк» в 41 км западнее Киева. Кроме того, в Одесской области российская армия поразила понтонную переправу через Днестр. Помимо этого в порту Черноморск под удар попало судно с военным грузом.
18 сентября российские войска нанесли удары по четырем сухогрузам в портах Черноморск и Одесса, а также в Черном море. Предыдущей ночью в порту Черноморск ВС РФ поразили сухогруз с военными грузами. Также под удар попал логистический центр «Новая почта» под Одессой, где хранятся и распределяются военные грузы из Европы.