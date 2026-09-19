ВС России поразили в порту Черноморска танкер с ГСМ для ВСУ

Также в ночь на 19 сентября российские военные ударили дронами по логистическим центрам и портам Украины, а также объектам транспортной инфраструктуры ВСУ. В Киевской области под удар попал таможенно-логистический центр «Копылов логистик парк» в 41 км западнее Киева. Кроме того, в Одесской области российская армия поразила понтонную переправу через Днестр. Помимо этого в порту Черноморск под удар попало судно с военным грузом.