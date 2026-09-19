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ВС России поразили в порту Черноморска танкер с ГСМ для ВСУ

Сергей Пахомов

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар беспилотниками по украинским портам и морским судам, которые используются в интересах ВСУ. Об этом Минобороны РФ сообщило в своем Telegram-канале.

Как уточнило оборонное ведомство, в результате ударов был поражен танкер в порту Черноморск Одесской области. По данным Минобороны, он перевозил горюче-смазочные материалы для украинских военных.

Также в ночь на 19 сентября российские военные ударили дронами по логистическим центрам и портам Украины, а также объектам транспортной инфраструктуры ВСУ. В Киевской области под удар попал таможенно-логистический центр «Копылов логистик парк» в 41 км западнее Киева. Кроме того, в Одесской области российская армия поразила понтонную переправу через Днестр. Помимо этого в порту Черноморск под удар попало судно с военным грузом.

18 сентября российские войска нанесли удары по четырем сухогрузам в портах Черноморск и Одесса, а также в Черном море. Предыдущей ночью в порту Черноморск ВС РФ поразили сухогруз с военными грузами. Также под удар попал логистический центр «Новая почта» под Одессой, где хранятся и распределяются военные грузы из Европы.

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