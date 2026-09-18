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ВС РФ нанесли удары по портам и логистическим центрам Украины

Инна Шульгина
Ведомости
Ведомости

В ночь на 18 сентября российские военные ударили беспилотниками по портам Украины, судам и логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В Одесской области в порту Черноморск поражен сухогруз с военными грузами. Также удар нанесен по логистическому центру «Новая почта» под Одессой, где хранятся и распределяются военные грузы из Европы.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, с вечера в сторону Московского региона направлялись более 350 беспилотников. Большую часть из них российские военные сбили на дальних рубежах, 64 БПЛА были ликвидированы на подлете к столице.

17 сентября Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар БПЛА по портам и двум сухогрузам в Одесской области. По данным российского оборонного ведомства, в порту Черноморск Одесской области было поражено судно с грузом военного назначения. Также ВС РФ на переходе морем ударили по сухогрузу, который доставлял в порт Измаил военное имущество для ВСУ.

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