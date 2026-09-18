ВС РФ нанесли удары по портам и логистическим центрам Украины

17 сентября Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар БПЛА по портам и двум сухогрузам в Одесской области. По данным российского оборонного ведомства, в порту Черноморск Одесской области было поражено судно с грузом военного назначения. Также ВС РФ на переходе морем ударили по сухогрузу, который доставлял в порт Измаил военное имущество для ВСУ.