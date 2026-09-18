В сторону Москвы летело более 350 БПЛА

За день 17 сентября над регионами России было ликвидировано 292 украинских беспилотника самолетного типа, проинформировало Минобороны. Цели поражены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Крыма и над акваториями Каспийского и Черного морей.