В сторону Москвы летело более 350 БПЛА
С вечера 17 сентября в сторону Московского регина направлялись более 350 беспилотников. Большую часть из них российские военные сбили на дальних рубежах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Украинские БПЛА летели на столицу с вечера 17 сентября до 07:00 мск. 64 БПЛА были ликвидированы на подлете к Москве.
Ранее Собянин сообщал, что с полуночи 18 сентября силы ПВО уничтожили 35 беспилотников, летевших в направлении Москвы. Росавиация ограничивала работу столичных аэропортов «Внуково» и «Домодедово». Мера уже отменена.
За день 17 сентября над регионами России было ликвидировано 292 украинских беспилотника самолетного типа, проинформировало Минобороны. Цели поражены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Крыма и над акваториями Каспийского и Черного морей.