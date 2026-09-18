Собянин: силы ПВО за ночь сбили 35 БПЛА на подлете к Москве
За ночь дежурные силы ПВО уничтожили 35 беспилотников, летевших в направлении Москвы. Это следует из сообщений мэра Сергея Собянина.
О первых 10 сбитых БПЛА с начала полуночи Собянин сообщил в Max в 01:28 мск, о последних 15 – в 03:41 мск. По его словам, на места падения обломков прибыли экстренные службы.
Росавиация ограничила работу столичных аэропортов «Внуково» и «Домодедово».
Вечером 17 сентября силы ПВО сбили 23 БПЛА, летевших на Москву, сообщал Собянин. С 08:00 до 20:00 мск того дня над регионами России было уничтожено 292 украинских беспилотника самолетного типа, проинформировало Минобороны. Цели поражены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Крыма и над акваториями Каспийского и Черного морей.