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Собянин: силы ПВО за ночь сбили 35 БПЛА на подлете к Москве

Инна Шульгина

За ночь дежурные силы ПВО уничтожили 35 беспилотников, летевших в направлении Москвы. Это следует из сообщений мэра Сергея Собянина.

О первых 10 сбитых БПЛА с начала полуночи Собянин сообщил в Max в 01:28 мск, о последних 15 – в 03:41 мск. По его словам, на места падения обломков прибыли экстренные службы.

Росавиация ограничила работу столичных аэропортов «Внуково» и «Домодедово».

Вечером 17 сентября силы ПВО сбили 23 БПЛА, летевших на Москву, сообщал Собянин. С 08:00 до 20:00 мск того дня над регионами России было уничтожено 292 украинских беспилотника самолетного типа, проинформировало Минобороны. Цели поражены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Крыма и над акваториями Каспийского и Черного морей.

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