ВС России поразили два сухогруза в Одесской области

Ночью 17 сентября войска России нанесли массированный удар по предприятиям металлургической и радиоэлектронной промышленности, а также военно-промышленного комплекса Украины. Атаки совершались с применением высокоточного оружия наземного, морского и воздушного базирования, а также БПЛА. В результате под удар попали объекты энергетической и транспортной инфраструктуры в Киеве, Запорожье и Одесской области.