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ВС России поразили два сухогруза в Одесской области

Сергей Пахомов
Алексей Коновалов / ТАСС
Алексей Коновалов / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар беспилотниками по портам и двум сухогрузам в Одесской области. Об этом Минобороны РФ сообщило в своем Telegram-канале.

Как уточнило оборонное ведомство, в порту Черноморск Одесской области российские военные поразили судно с грузом военного назначения. Также ВС РФ на переходе морем ударили по сухогрузу, который доставлял в порт Измаил военное имущество для ВСУ.

Ночью 17 сентября войска России нанесли массированный удар по предприятиям металлургической и радиоэлектронной промышленности, а также военно-промышленного комплекса Украины. Атаки совершались с применением высокоточного оружия наземного, морского и воздушного базирования, а также БПЛА. В результате под удар попали объекты энергетической и транспортной инфраструктуры в Киеве, Запорожье и Одесской области.

16 сентября армия России поразила промышленное предприятие – ОАО «Киевское автотранспортное предприятие». Оно занимается производством специализированных автомобилей для оснащения ВСУ. В порту Черноморск Одесской области под удар попал сухогруз, доставлявший военные грузы.

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