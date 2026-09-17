Российские войска ударили по предприятиям ВПК и инфраструктуре Украины
Российские военные ночью нанесли массированный удар по предприятиям металлургической и радиоэлектронной промышленности, а также военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, атаки совершались с применением высокоточного оружия наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотников.
В результате под удар попали объекты энергетической и транспортной инфраструктуры в Киеве, Запорожье и Одесской области. ВС РФ также поразили морские суда, которые были задействованы в интересах ВСУ.
16 сентября в Киеве армия России поразила промышленное предприятие – ОАО «Киевское автотранспортное предприятие». Как заявили в Минобороны, оно занимается производством специализированных автомобилей, предназначенных для оснащения украинской армии. В порту Черноморск Одесской области под удар попало морское судно типа «сухогруз», доставившее груз военного назначения.
15 сентября в порту Южный ВС РФ поразили железнодорожный состав в момент погрузки грузов военного назначения. В порту Измаил также был поражен танкер, перевозивший ГСМ для армии Украины. В порту Черноморск уничтожен морской паром типа «РО-РО», который доставлял грузы украинской армии. В Одесской области поражен логистический центр в селе Великая Балка, который использовался для хранения и распределения военных грузов, поступающих на Украину из-за границы. ВС РФ также нанесли удары по объектам железнодорожной инфраструктуры на западе Украины, используемым для поставок военных грузов из Европы.