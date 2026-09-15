Армия России поразила логистический центр в украинском селе Великая Балка

Днем ранее под атаку российских войск попали предприятия и логистические центры, которые используются для обеспечения украинской армии. В результате удара в Одессе был поражен цех по производству БПЛА и комплектующих к ним, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов украинской армии.