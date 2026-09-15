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Армия России поразила логистический центр в украинском селе Великая Балка

Ксения Наумчик
Минобороны РФ
Минобороны РФ

Российские войска ночью нанесли групповые удары беспилотниками по логистическим центрам и портам Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В результате поражен логистический центр в селе Великая Балка Одесской области. Объект использовался для хранения и распределения военных грузов, поступающих на Украину из-за границы.

Кроме того, в порту Черноморск российские военные поразили морское судно типа «сухогруз» и паром типа «РО-РО». Оба судна доставили грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.

Армия России также ударила по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины. Объекты используются для перевозки грузов военного назначения, поступающих из европейских стран.

14 сентября российские вооруженные силы ударили по сухогрузу в порту Одесса, который использовался для обеспечения ВСУ. ВС РФ также продолжили удары по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, используемых для перевозки грузов военного назначения из стран Европы.

Днем ранее под атаку российских войск попали предприятия и логистические центры, которые используются для обеспечения украинской армии. В результате удара в Одессе был поражен цех по производству БПЛА и комплектующих к ним, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов украинской армии.

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