Армия России поразила логистический центр в украинском селе Великая Балка
Российские войска ночью нанесли групповые удары беспилотниками по логистическим центрам и портам Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
В результате поражен логистический центр в селе Великая Балка Одесской области. Объект использовался для хранения и распределения военных грузов, поступающих на Украину из-за границы.
Кроме того, в порту Черноморск российские военные поразили морское судно типа «сухогруз» и паром типа «РО-РО». Оба судна доставили грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.
Армия России также ударила по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины. Объекты используются для перевозки грузов военного назначения, поступающих из европейских стран.
14 сентября российские вооруженные силы ударили по сухогрузу в порту Одесса, который использовался для обеспечения ВСУ. ВС РФ также продолжили удары по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, используемых для перевозки грузов военного назначения из стран Европы.
Днем ранее под атаку российских войск попали предприятия и логистические центры, которые используются для обеспечения украинской армии. В результате удара в Одессе был поражен цех по производству БПЛА и комплектующих к ним, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов украинской армии.