ВС России поразили сухогруз в порту Одессы

13 сентября Минобороны отчиталось об ударах по украинским объектам в Одессе. В частности, под атаку попали предприятия и логистические центры, которые используются для обеспечения украинской армии. В результате удара российской армии в Одессе был поражен цех по производству БПЛА и комплектующих к ним, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов украинской армии.