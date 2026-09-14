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ВС России поразили сухогруз в порту Одессы

Антон Потоков

Российские вооруженные силы ударили по сухогрузу в порту «Одесса», сообщили в Минобороны РФ. Ведомство заявляет, что судно использовалось для обеспечения ВСУ.

Также ВС РФ продолжили удары по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, используемых для перевозки грузов военного назначения из стран Европы.

13 сентября Минобороны отчиталось об ударах по украинским объектам в Одессе. В частности, под атаку попали предприятия и логистические центры, которые используются для обеспечения украинской армии. В результате удара российской армии в Одессе был поражен цех по производству БПЛА и комплектующих к ним, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов украинской армии.

Ночью 14 сентября силы ПВО сбили 399 украинских беспилотников самолетного типа над 11 регионами России и Черным морем. Российские военные поразили воздушные цели в небе над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областей, Крыма, Краснодарского края и над акваторией Черного моря.

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