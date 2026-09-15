ВС РФ поразили железнодорожный состав в порту Южный
ВС РФ продолжили наносить удары по железнодорожным объектам, портам и судам, используемым в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
В порту Южный ВС РФ поразили железнодорожный состав в момент погрузки грузов военного назначения. В порту Измаил также был поражен танкер, перевозивший ГСМ для армии Украины.
15 сентября в порту Черноморск российские военные уничтожили морской паром типа «РО-РО», который доставлял грузы украинской армии.
В Одесской области армия России поразила логистический центр в селе Великая Балка, который использовался для хранения и распределения военных грузов, поступающих на Украину из-за границы.
Также в Минобороны заявили, что ВС РФ нанесли удары по объектам железнодорожной инфраструктуры на западе Украины. Объекты используются для поставок военных грузов из Европы.