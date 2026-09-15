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ВС РФ поразили железнодорожный состав в порту Южный

Анна Суслова
РИА Новости
РИА Новости

ВС РФ продолжили наносить удары по железнодорожным объектам, портам и судам, используемым в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

В порту Южный ВС РФ поразили железнодорожный состав в момент погрузки грузов военного назначения. В порту Измаил также был поражен танкер, перевозивший ГСМ для армии Украины.

15 сентября в порту Черноморск российские военные уничтожили морской паром типа «РО-РО», который доставлял грузы украинской армии.

В Одесской области армия России поразила логистический центр в селе Великая Балка, который использовался для хранения и распределения военных грузов, поступающих на Украину из-за границы.

Также в Минобороны заявили, что ВС РФ нанесли удары по объектам железнодорожной инфраструктуры на западе Украины. Объекты используются для поставок военных грузов из Европы.

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