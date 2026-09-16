Российские войска поразили киевское промышленное предприятие по оснащению ВСУ
Российские военные ночью нанесли удары беспилотниками по предприятиям военной промышленности, порту Украины и морскому суду, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
В результате в Киеве поражено промышленное предприятие – ОАО «Киевское автотранспортное предприятие». Как заявили в Минобороны, оно занимается производством специализированных автомобилей, предназначенных для оснащения украинской армии.
Еще один объект поражен в Одесской области. В порту Черноморск под удар попало морское судно типа «сухогруз», доставившее груз военного назначения.
15 сентября в порту Южный ВС РФ поразили железнодорожный состав в момент погрузки грузов военного назначения. В порту Измаил также был поражен танкер, перевозивший ГСМ для армии Украины.
В тот же день в порту Черноморск российские войска уничтожили морской паром типа «РО-РО», который доставлял грузы украинской армии. В Одесской области поражен логистический центр в селе Великая Балка, который использовался для хранения и распределения военных грузов, поступающих на Украину из-за границы. ВС РФ также нанесли удары по объектам железнодорожной инфраструктуры на западе Украины, используемым для поставок военных грузов из Европы.