Российские войска поразили киевское промышленное предприятие по оснащению ВСУ

В тот же день в порту Черноморск российские войска уничтожили морской паром типа «РО-РО», который доставлял грузы украинской армии. В Одесской области поражен логистический центр в селе Великая Балка, который использовался для хранения и распределения военных грузов, поступающих на Украину из-за границы. ВС РФ также нанесли удары по объектам железнодорожной инфраструктуры на западе Украины, используемым для поставок военных грузов из Европы.