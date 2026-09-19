ВС РФ нанесли удар по логистике, портам и транспортной инфраструктуре Украины

18 сентября российские войска нанесли удары по четырем сухогрузам в портах Черноморск и Одесса, а также в Черном море. Предыдущей ночью в порту Черноморск ВС РФ поразили сухогруз с военными грузами. Также под удар попал логистический центр «Новая почта» под Одессой, где хранятся и распределяются военные грузы из Европы. Минувшей ночью силы ПВО ликвидировали 344 украинских беспилотника над территорией России.