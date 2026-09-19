ВС РФ нанесли удар по логистике, портам и транспортной инфраструктуре Украины
Минувшей ночью российские военные ударили дронами по логистическим центрам и портам Украины, а также объектам транспортной инфраструктуры ВСУ. Были поражены суда, задействованные в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.
В Киевской области под удар попал таможенно-логистический центр «Копылов логистик парк» в 41 км западнее Киева. Он использовался для хранения и распределения военных грузов, которые поступали на Украину из европейских стран.
В Одесской области российская армия поразила понтонную переправу через Днестр. По ней шел транзит военных грузов из Румынии и порта Измаил.
В порту Черноморск под удар попало судно с военным грузом. Два сухогруза, следовавшие в Одессу с военными поставками для ВСУ, были поражены на переходе морем.
18 сентября российские войска нанесли удары по четырем сухогрузам в портах Черноморск и Одесса, а также в Черном море. Предыдущей ночью в порту Черноморск ВС РФ поразили сухогруз с военными грузами. Также под удар попал логистический центр «Новая почта» под Одессой, где хранятся и распределяются военные грузы из Европы. Минувшей ночью силы ПВО ликвидировали 344 украинских беспилотника над территорией России.