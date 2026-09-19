Силы ПВО за ночь сбили свыше 300 БПЛА над Россией
Российские силы ПВО минувшей ночью уничтожили 344 украинских беспилотника над регионами РФ, сообщает Минобороны.
Дроны сбили над акваторией Черного моря, а также над территориями Ленинградской, Новгородской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Владимирской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Дагестан.
Ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении пяти беспилотников, летевших в сторону Москвы.
В течение дня 18 сентября российские средства ПВО сбили 328 украинских БПЛА самолетного типа над территорией 13 регионов страны, а также над акваториями Черного и Каспийского морей.
Минувшей ночью российские военные ударили дронами по логистическим центрам и портам Украины, судам и объектам транспортной инфраструктуры ВСУ.