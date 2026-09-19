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Главная / Политика /

Силы ПВО за ночь сбили свыше 300 БПЛА над Россией

Ася Султанова

Российские силы ПВО минувшей ночью уничтожили 344 украинских беспилотника над регионами РФ, сообщает Минобороны.

Дроны сбили над акваторией Черного моря, а также над территориями Ленинградской, Новгородской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Владимирской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Дагестан.

Ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении пяти беспилотников, летевших в сторону Москвы. 

В течение дня 18 сентября российские средства ПВО сбили 328 украинских БПЛА самолетного типа над территорией 13 регионов страны, а также над акваториями Черного и Каспийского морей.

Минувшей ночью российские военные ударили дронами по логистическим центрам и портам Украины, судам и объектам транспортной инфраструктуры ВСУ.

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