В течение дня силы ПВО уничтожили 328 БПЛА над регионами России

С вечера 17 сентября в сторону Москвы направлялись 350 беспилотников. 64 БПЛА были ликвидированы на подлете к Москве, остальные – на дальних рубежах. Ночью 18 сентября были уничтожены 35 БПЛА на подлете к Москве. Вечером мэр города Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к Москве было ликвидировано 3 дрона.