В течение дня силы ПВО уничтожили 328 БПЛА над регионами России
В течение дня силы ПВО сбили 328 украинских беспилотников самолетного типа над 13 регионами России и двумя морями, сообщили в Минобороны.
БПЛА сбили над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Рязанской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и Дагестана, а также над акваториями Черного и Каспийского морей.
За ночь и утро 18 сентября силы ПВО уничтожили 629 украинских дронов над 16 регионами России и двумя морями.
С вечера 17 сентября в сторону Москвы направлялись 350 беспилотников. 64 БПЛА были ликвидированы на подлете к Москве, остальные – на дальних рубежах. Ночью 18 сентября были уничтожены 35 БПЛА на подлете к Москве. Вечером мэр города Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к Москве было ликвидировано 3 дрона.
18 сентября ВС РФ установили контроль над селами Веролюбовка и Золотой Колодезь в ДНР. Также армия России поразила четыре сухогруза в портах Одесса и Черноморск и нанесла удар по логистическому центру «Новая почта» под Одессой, где хранятся и распределяются военные грузы из Европы.