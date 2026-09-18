Системы ПВО за ночь и утро сбили свыше 600 БПЛА над Россией

Атаки были отражены с 20:00 мск 17 сентября до 08:00 мск 18 сентября. В результате воздушные цели ВСУ были уничтожены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями, а также над Краснодарским краем, Московским регионом, Адыгеей, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.