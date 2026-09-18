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Системы ПВО за ночь и утро сбили свыше 600 БПЛА над Россией

Ксения Наумчик
Александр Река/ТАСС
Александр Река/ТАСС

За ночь и утро системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 629 украинских беспилотников над 16 регионами России и двумя морями. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Атаки были отражены с 20:00 мск 17 сентября до 08:00 мск 18 сентября. В результате воздушные цели ВСУ были уничтожены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями, а также над Краснодарским краем, Московским регионом, Адыгеей, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера 17 сентября в сторону Московского региона направлялись более 350 БПЛА. Большую часть из них российские военные сбили на дальних рубежах. 64 дрона были ликвидированы на подлете к Москве.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь написал о повреждении более 10 домов, в том числе восьми многоквартирных, в результате атак БПЛА. Всего было уничтожено более 50 беспилотников, пострадавших нет.

Оперштаб Краснодарского края сообщил о повреждении двух частных домов и школьного спортзала от атак ВСУ. Фрагменты беспилотников повредили частные домовладения в Усть-Лабинском районе и Армавире. В Гулькевичском районе зафиксированы повреждения школьного спортзала в Гулькевичах и хозяйственной постройки в селе Новоукраинском.

В Сочи временно приостановили работу избирательные участки из-за объявления режима атаки беспилотников. Члены избирательных комиссий, наблюдатели и находившиеся на участках избиратели переместились в укрытия. Угрозу атаки БПЛА в Сочи власти объявили в 09:20 мск.

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