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Избирательные участки в Сочи приостановили работу из-за атаки БПЛА

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Избирательные участки в Сочи временно приостановили работу из-за объявления режима атаки беспилотников. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.

По его словам, члены избирательных комиссий, наблюдатели и находившиеся на участках избиратели переместились в укрытия. Работа участков будет возобновлена после отмены режима и восстановления безопасных условий. На время действия угрозы все находившиеся на участках должны оставаться в укрытиях, уточнил мэр.

Угрозу атаки БПЛА в Сочи власти объявили в 09:20 мск.

Председатель участковой избирательной комиссии в Запорожье погибла из-за атаки беспилотника на ее дом 15 сентября.

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что на каждом избирательном участке назначили ответственных за эвакуацию, за противопожарную безопасность и за предотвращение тех или иных провокаций, преимущественно мужчин. Они будут действовать во взаимодействии с сотрудником правоохранительных органов, который будет также находиться на каждом участке.

15 сентября Памфилова говорила о росте количества атак на инфраструктуру избирательной системы перед выборами депутатов Госдумы. «Мы с этим [ростом атак на избирательную систему] сталкиваемся уже не первый год, но то, что происходит ныне, трудно даже с чем-то сравнить по накалу, по насыщенности, по скорости разного рода угроз и атак», – сказала она. По словам Памфиловой, многое удалось спрогнозировать и подготовиться, ЦИК справляется с угрозами.

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