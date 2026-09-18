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Российские военные поразили четыре сухогруза в портах Одесса и Черноморск

Ксения Наумчик
Минобороны РФ
Минобороны РФ

Российские войска нанесли удары по четырем сухогрузам в портах Черноморск и Одесса, а также в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России, передает «РИА Новости».

По данным ведомства, атака была совершена с применением беспилотников «Герань – 4 сикер». Целью удара стало ограничение ВСУ в транспортировке вооружения и военной техники российской армии.

Ударами были поражены все четыре обозначенные цели.

В ночь на 18 сентября в Одесской области в порту Черноморск был поражен сухогруз с военными грузами. Также удар нанесен по логистическому центру «Новая почта» под Одессой, где хранятся и распределяются военные грузы из Европы.

17 сентября ВС РФ нанесли удар БПЛА по портам и двум сухогрузам в Одесской области. По данным российского оборонного ведомства, в порту Черноморск Одесской области было поражено судно с грузом военного назначения. Также ВС РФ на переходе морем ударили по сухогрузу, который доставлял в порт Измаил военное имущество для ВСУ.

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