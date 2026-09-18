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Собянин: средства ПВО сбили три беспилотника, летевших в сторону Москвы

Анна Суслова
РИА Новости
РИА Новости

Силы ПВО сбили три беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Три беспилотника уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – говорится в сообщении.

С вечера 17 сентября в сторону Москвы летели 350 беспилотников. Многие из них сбили на дальних рубежах.

За ночь силы ПВО ликвидировали 35 БПЛА на подлете к Москве. О первых 10 сбитых БПЛА с начала полуночи Собянин сообщил в Max в 01:28 мск, о последних 15 – в 03:41 мск.

В ночь с 17 на 18 сентября и утром 18 сентября силы ПВО уничтожили 629 украинских беспилотников над 16 регионами России, а также Черным и Азовским морями.

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