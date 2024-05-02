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НАТО обвинило Россию во «вредоносной деятельности»

Ведомости

НАТО обвинило Россию в «гибридной вредоносной деятельности» на территории альянса, включая «дезинформацию и саботаж», сообщается на сайте организации.

Согласно сообщению, страны-члены НАТО озабочены недавними «вредоносными действиями» на территории альянса, включая те, в результате которых были начаты расследования и выдвинуты обвинения «в деятельности в пользу враждебного государства в Чехии, Эстонии, Германии, Латвии, Литве, Польше и Великобритании».

«Мы будем действовать индивидуально и коллективно, чтобы противостоять этим действиям, и продолжим тесную координацию», – говорится в сообщении.

Отмечается, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Украину.

30 апреля газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что специалисты по планированию НАТО считают маловероятным прямое вторжение России в соседнюю страну – члена альянса в ближайшем будущем.

В то же время некоторые чиновники в странах НАТО допускают возможность нападения через несколько лет. По данным WSJ, они опасаются, что Москва якобы может спровоцировать конфликт в соседних странах, агитируя местных русских, и использовать эту напряженность как предлог для вмешательства.

Ранее ряд зарубежных политиков заявляли о возможном прямом столкновении НАТО и РФ в случае проигрыша Украины. В декабре 2023 г. такой сценарий допускал президент США Джо Байден. Позже аналогичное заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла слова Остина безумием. 

Выступая в Гостином дворе в марте, президент России Владимир Путин выразил мнение, что конфликт между Россией и НАТО приблизит вероятность третьей мировой войны, в которой никто не заинтересован. При этом в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля он отверг заявления о якобы намерениях РФ напасть на Европу. Он напомнил, что конфликты на Украине, на Ближнем Востоке, в других регионах мира были спровоцированы Западом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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