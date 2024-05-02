НАТО обвинило Россию во «вредоносной деятельности»
НАТО обвинило Россию в «гибридной вредоносной деятельности» на территории альянса, включая «дезинформацию и саботаж», сообщается на сайте организации.
Согласно сообщению, страны-члены НАТО озабочены недавними «вредоносными действиями» на территории альянса, включая те, в результате которых были начаты расследования и выдвинуты обвинения «в деятельности в пользу враждебного государства в Чехии, Эстонии, Германии, Латвии, Литве, Польше и Великобритании».
«Мы будем действовать индивидуально и коллективно, чтобы противостоять этим действиям, и продолжим тесную координацию», – говорится в сообщении.
Отмечается, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Украину.
30 апреля газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что специалисты по планированию НАТО считают маловероятным прямое вторжение России в соседнюю страну – члена альянса в ближайшем будущем.
В то же время некоторые чиновники в странах НАТО допускают возможность нападения через несколько лет. По данным WSJ, они опасаются, что Москва якобы может спровоцировать конфликт в соседних странах, агитируя местных русских, и использовать эту напряженность как предлог для вмешательства.
Ранее ряд зарубежных политиков заявляли о возможном прямом столкновении НАТО и РФ в случае проигрыша Украины. В декабре 2023 г. такой сценарий допускал президент США Джо Байден. Позже аналогичное заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла слова Остина безумием.
Выступая в Гостином дворе в марте, президент России Владимир Путин выразил мнение, что конфликт между Россией и НАТО приблизит вероятность третьей мировой войны, в которой никто не заинтересован. При этом в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля он отверг заявления о якобы намерениях РФ напасть на Европу. Он напомнил, что конфликты на Украине, на Ближнем Востоке, в других регионах мира были спровоцированы Западом.