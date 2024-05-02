НАТО обвинило Россию во «вредоносной деятельности»

Выступая в Гостином дворе в марте, президент России Владимир Путин выразил мнение, что конфликт между Россией и НАТО приблизит вероятность третьей мировой войны, в которой никто не заинтересован. При этом в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля он отверг заявления о якобы намерениях РФ напасть на Европу. Он напомнил, что конфликты на Украине, на Ближнем Востоке, в других регионах мира были спровоцированы Западом.