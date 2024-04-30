WSJ: НАТО считает маловероятным вторжение РФ в страну – члена альянса
Специалисты по планированию НАТО считают маловероятным прямое вторжение России в соседнюю страну – члена альянса в ближайшем будущем. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).
В то же время некоторые чиновники в странах НАТО допускают возможность нападения через несколько лет. По данным WSJ, они опасаются, что Москва якобы может спровоцировать конфликт в соседних странах, агитируя местных русских, и использовать эту напряженность как предлог для вмешательства.
В частности, газета указывает на ситуацию в Латвии, где треть населения составляют русские. Напряженность высока как внутри страны, так и вдоль ее границ с Россией и Белоруссией, отмечает WSJ. Газета сообщает, что в марте войска 14 стран НАТО провели учения Crystal Arrow в Латвии и отработали на них сценарий пересечения российскими силами границы с республикой.
Несмотря на обеспокоенность ряда стран-участниц из-за возможной угрозы со стороны России, официальные лица в Турции и несколько других стран НАТО, расположенных вдоль Средиземного моря, больше озабочены региональными конфликтами, нелегальной миграцией и терроризмом, пишет издание.
Ранее ряд зарубежных политиков заявляли о возможном прямом столкновении НАТО и РФ в случае проигрыша Украины. В декабре 2023 г. такой сценарий допускал президент США Джо Байден. Позже аналогичное заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла слова Остина безумием.
Выступая в Гостином дворе в марте, президент России Владимир Путин выразил мнение, что конфликт между Россией и НАТО приблизит вероятность третьей мировой войны, в которой никто не заинтересован. При этом в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля он отверг заявления о якобы намерениях РФ напасть на Европу. Он напомнил, что конфликты на Украине, на Ближнем Востоке, в других регионах мира были спровоцированы Западом.