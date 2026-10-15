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Песков указал на деструктивную позицию Европы по дизельной сделке

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Кремль по-прежнему видит, что Европа не принимает дизельную сделку между Россией и США, критикуя президента США Дональда Трампа. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Но Европа традиционно за последний период проявляет себя как партия войны», – заявил представитель Кремля.

Песков также указал, что сейчас высвобождается достаточно большое количество дизеля, который уже начал поступать на мировые рынки. По его словам, это будет иметь определенный позитивный эффект для стабилизации цен на топливо.

13 октября пресс-секретарь президента России заявил, что европейские государства, как и все остальные страны мира, являются активными покупателями российской нефти и российских нефтепродуктов. Россия продолжит поставлять свой конкурентоспособный товар на мировые рынки, уточнил Песков.

9 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о поставках российского дизельного топлива на международный и американский рынки. 11 октября глава минфина США Скотт Бессент сообщил, что антироссийские санкции не являются препятствием для сделки США и РФ по дизтопливу.

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