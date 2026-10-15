Мосбиржа с 1 октября начала расчет индексов обмена налички Финуслуг

Индексы рассчитываются как среднее арифметическое значение в выборке предложений о покупке или продаже наличной валюты среди банков, которые заключили с биржей договор о размещении такой информации. Расчеты проходят один раз в две минуты в торговые рабочие дни с 07:00 мск до 23:50 мск и в выходные с 10:00 мск до 19:00 мск.