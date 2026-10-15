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Главная / Инвестиции /

Мосбиржа с 1 октября начала расчет индексов обмена налички Финуслуг

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

С 1 октября Московская биржа начала расчет и публикацию индексов обмена наличной валюты Финуслуг, сообщила площадка.

В перечне индикаторы покупки и продажи доллара, евро и юаня в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород и Казань.

Индексы рассчитываются как среднее арифметическое значение в выборке предложений о покупке или продаже наличной валюты среди банков, которые заключили с биржей договор о размещении такой информации. Расчеты проходят один раз в две минуты в торговые рабочие дни с 07:00 мск до 23:50 мск и в выходные с 10:00 мск до 19:00 мск.

В ту же дату, 1 октября, Мосбиржа начала расчет и публикацию индекса спокойствия (ICALM), который отражает динамику цен паев десяти наименее волатильных паевых инвестиционных фондов (ПИФ). Это первый индикатор биржевых и открытых ПИФов Мосбиржи. Он будет рассчитываться и публиковаться раз в день – по итогам основной сессии в 19:00.

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